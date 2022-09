Anderlecht-iconen vol lof over Michel Verschueren

Ook enkele andere iconen van Anderlecht kregen het slechte nieuws over Michel Verschueren te horen. Aimé Antuenis en Pär Zetterberg reageerden bij Het Nieuwsblad.

Aimé Anthuenis vertelde aan Het Nieuwsblad dat Michel Verschueren altijd zeer correct was. Ook was hij een bezieler van de club die van alles op de hoogte was. Van elke speler tot elk lid van de top van het bestuur. Verschueren liet Anthuenis ook zijn werk als trainer doen. De enige voorwaarde was dat de resultaten goed waren. Anthuenis concludeerde dat Verschueren de cement van de ploeg was.

Ook Pär Zetterberg hoorde van het nieuws en is naar eigen zeggen in shock. Volgens hem zou Anderlecht vandaag niet staan waar ze nu staan als Verschueren er niet was geweest. Ook zette hij de club op de 1e plek, zoals Zetterberg ook deed. Daardoor kwamen ze ook goed overeen volgens Zetterberg.