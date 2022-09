Michel Verschueren overleden: de sterke man van Anderlecht is niet meer

Michel Verschueren heeft de strijd tegen de tand des tijds verloren. Drie maanden nadat hij zijn vrouw, Marie-Louise Susic, verloor is de voormalige sterke man van Anderlecht zelf heen gegaan. Vorige week gaf hij nog een interview over hoe hij het einde voelde naderen. Maar dat het zo snel zou gaan.

Verschueren - de Zilveren Vos, Mister Michel, het DNA van Anderlecht - was van 1981 tot 2003 general manager van Anderlecht. In die periode behaalde hij 11 landstitels en speelde Anderlecht drie keer een Europese finale. Onder zijn impuls werd het huidige stadion verbouwd. Anderlecht was de eerste Belgische club met loges en businesseats.

In 2003 gaf hij de fakkel door aan Herman Van Holsbeeck, maar hij bleef actief binnen de club, tot zijn gezondheid het niet meer toeliet en hij zich terugtrok op de achtergrond. Op 20 mei van dit jaar verloor hij zijn vrouw, Marie-Louise Susic, zijn steun en toeverlaat al die jaren. Verschueren stond erom bekend heel lange dagen te kloppen in het Astridpark, maar kon daarvoor altijd rekenen op zijn vrouw.

Drie maanden later zat hij zelf in een verzorgtehuis nadat hij zijn knie had gebroken. Vorige week gaf hij nog een interview aan Het Nieuwsblad waarin hij toch wel aangaf het einde te voelen naderen. Maar dat het zo snel zou gaan... dat had niemand verwacht. Michael Verschueren, zijn zoon, maakte het nieuws vandaag bekend.

Anderlecht zal in rouw zijn, ze verliezen een icoon. De 91-jarige Verschueren bepaalde lange tijd met Constant Vanden Stock de richting die het Belgische voetbal uitging. Tijdens zijn leven was hij niet vies van een controversiële uitspraak, het typeerde de man met een uitgesproken mening. Werken zat hem in zijn bloed en dat wou hij bij de nieuwe generatie ook zien. Menig Anderlecht-speler herinnert zich nog de zware contractbesprekingen die ze moesten ondergaan.

Verschueren had ook een band met de fans. Ze hadden respect voor hem. Als het kot in brand stond, ging hij op de barricades staan. Hij zal gemist worden...