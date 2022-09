Vrancken weet wie Paintsil zal vervangen: "Maar Vanhaezebrouck niet slimmer maken dan hij al is"

Wouter Vrancken moet Joseph Paintsil dit weekend missen bij Racing Genk. Hij viel tegen Union SG uit met een blessure.

Wouter Vrancken heeft zijn oplossing gevonden om Paintsil te vervangen. “Aziz Ouatarra neemt de plek van Paintsil in de wedstrijdkern in”, zegt Vrancken op zijn persconferentie.

De 17-jarige Mika Godts heeft de wedstrijdselectie in zijn eerste week bij de A-kern dus nog niet gehaald. “De bedoeling daarachter is om hem in de dagdagelijkse duels te laten komen. Hij maakt de tactische meetings mee en wordt ook op fysiek vlak opgevolgd. Zo kan hij stappen.”

Over Paintsil is er ook goed nieuws. “Hij zal niet heel lang afwezig zijn. Hij geeft zelf aan dat het goed gaat en de interlandbreak komt eraan. Dus dat brengt extra rust met zich mee.”

Tactisch wordt het dus wat anders dan we van Vrancken gewoon zijn. “Hoe we hem gaan vervangen? We hebben vandaag getraind zoals we gaan starten, maar Hein Vanhaezebrouck is een hele goede trainer. We hebben overal opties. We moeten hem niet slimmer maken dan hij al is.”