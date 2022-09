Beerschot pint zich niet vast op promotie: "Veel ploegen zullen zakken en nadien weer stijgen"

Beerschot VA tekende de sportieve structuur opnieuw uit na de degradatie van vorig seizoen uit de Jupiler Pro League.

Zo snel mogelijk terug naar 1A lijkt de boodschap. Zeker als je ziet dat er volgend seizoen drie zakkers bijkomen in de Challenger Pro League.

“Waarom zou het volgend jaar moeilijker zijn om te stijgen dan dit jaar? Volgend jaar zijn er twee rechtstreekse stijgers én een derde barragist. Ik denk dat de kans om te stijgen in 2023-2024 zelfs groter is dan dit seizoen”, zegt Frédéric Van den Steen, algemeen directeur van Beerschot, aan Gazet van Antwerpen.

Want een mogelijke promotie brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. “Ik denk dat dat het lot is van alle K13-ploegen. Als er in een competitie met 16 ploegen elk jaar potentieel drie zakkers zijn, dan zullen er heel wat verschillende ploegen af en toe zakken en nadien weer stijgen. Als wij dit seizoen al terug kunnen stijgen, dan zullen we volgend seizoen alleszins de fundamenten van dit seizoen moeten verstevigen met enkele gerichte versterkingen.”