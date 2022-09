Mignolet na 3-0 nederlaag tegen Standard: "We hadden niet genoeg energie om te matchen met het enthousiasme van Standard"

Een 3-0 pandoering van Standard was vandaag het verdict voor Club Brugge in Luik. Simon Mignolet beseft maar al te goed dat Club vandaag te kort kwam.

Club Brugge was vandaag zwak en dat geeft Mignolet toe. Het contrast met de topwedstrijd in Porto afgelopen dinsdag was erg groot: “Ik vond dat we de eerste 20 minuten goed aan de wedstrijd gestart waren maar door ons gebrek aan scherpte en intensiteit lieten we Standard meer in de wedstrijd komen. We hadden niet genoeg energie om te matchen met het enthousiasme van Standard. Het verschil tussen de prestatie in Porto en onze wedstrijd vandaag is erg groot. Fysiek waren we niet moe, het was eerder een mentale kwestie. Als je van zo’n topprestatie in Europa komt zit niet iedereen met zijn hoofd bij de wedstrijd van vandaag. Je weet op voorhand dat het hier moeilijk wordt. Standard had negen op negen en dan word je op zo’n manier onthaald door hun supporters. We kwamen vandaag gewoon te kort, dan ben je een verdiende verliezer vandaag.

Mignolet werd geklopt door een heerlijk doelpunt van Zinckernagel die twee keer scoorde deze avond: “Ik heb de beelden nog niet herbekeken dus ik kan moeilijk zeggen of het schot al dan niet onhoudbaar was. Ik ben wel van mening dat hij daar nooit zou mogen trappen. Zoveel tijd mag een speler gewoonweg niet krijgen. We waren niet scherp genoeg vandaag en dat werd in die fase bewezen.”