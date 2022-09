Aimé Anthuenis lag zes maand in ziekenhuis door corona: "Iedereen vraagt me wat coma is"

De 78-jarige Aimé Anthuenis is blij dat hij het nog kan navertellen, maar een coronabesmetting werd hem vorig najaar bijna fataal.

De oud-kampioenencoach van Genk en Anderlecht beseft dat hij enorm veel geluk gehad heeft dat hij zijn coronabesmetting overleefde. Hij lag zes maand in het ziekenhuis, waarvan zes weken in coma.

“Ik lag 4 maanden op de intensieve afdeling en daarna volgden nog 2 maanden revalidatie. Dat is lang”, zegt Anthuenis aan De Tribune. “Iedereen vraagt me nu wat coma is, maar ik weet het eigenlijk zelf niet zo goed.”

Alles moest hij opnieuw leren. “Praten, wandelen, eten, drinken. Dat was nog het moeilijkst. Ik mocht 4 maanden niet eten, omdat corona heel wat zaken met zich meebrengt. Ik had geen reuk- of smaakverlies, maar mijn slikspieren waren weg. Ik mocht geen vocht in de longen krijgen. Dus moest ik 4 maanden oefeningen doen om onder meer die slikspieren weer te trainen.”

Zo werd er op sportredacties al een in memoriam gemaakt. “Dat papier zou ik wel eens graag krijgen. Ik vind dat niet luguber. Als ze 2 keer naar huis bellen en zeggen: ‘Morgen haalt hij niet’, moet je wel veel geluk hebben.”