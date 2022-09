Duidelijkheid over toekomst van Luis Suarez: "Zo afgesproken in zijn contract"

De 35-jarige Luis Suarez verkaste naar zijn oude Uruguayaanse club Nacional om zijn deelname aan het WK niet in gevaar te brengen.

Dat was alvast een succes. In de eerste acht wedstrijden van de competitie scoorde hij vier keer en gaf hij ook drie assists. Een verlengd verblijf is echter geen optie.

De competitie loopt af eind oktober en er komt geen nieuw contract, zo laat voorzitter José Fuentes van Nacional weten aan ESPN.

“We hebben dat zo afgesproken in zijn contract. We hebben Suárez er nog een keer naar gevraagd, maar hij gaat weg. Dit zeg ik om geen valse hoop te wekken bij de fans op een langer verblijf”, klinkt het.