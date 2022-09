Peter Vandenbempt fronst de wenkbrauwen over Cercle Brugge: "Heb me iets laten vertellen"

Cercle Brugge stuurde deze week trainer Dominik Thalhammer de laan uit. Hij wordt opgevolgd door zijn assistent Miron Muslic.

Cercle Brugge moest niet lang nadenken om een opvolger voor Thalhammer aan te stellen. Die vond het in de eigen rangen met assistent Muslic.

Een keuze die de wenkbrauwen doet fronsen bij analist Peter Vandenbempt. “Er wordt nu gezegd dat Muslic de man was die de ommekeer vorig jaar al in gang gezet zou hebben. Terwijl ik me eerder heb laten vertellen dat hij iedereen op de zenuwen werkte”, klinkt het in De Tribune van Sporza.

Cercle Brugge staat voorlaatste in de stand, met 6 punten uit 9 wedstrijden. Het programma na de interlandbreak is alvast niet van de poes. AA Gent en Union eerst, daarna KAS Eupen.