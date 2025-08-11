'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Oskar Pietuszewski, een 17-jarige Poolse middenvelder van Jagiellonia Białystok. De Brusselse club zou echter meer dan 11 miljoen euro moeten neertellen om het talent binnen te halen.

Oskar Pietuszewski geldt als een van de grootste talenten uit Polen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al 27 wedstrijden gespeeld voor het eerste elftal van Jagiellonia Białystok, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf.

Zijn contract loopt tot juni 2027, met een optie voor een extra seizoen. De aanvallende middenvelder heeft zich ook laten opmerken in Europese wedstrijden, waaronder een duel tegen Cercle Brugge in de Conference League.

De interesse van Anderlecht is geen verrassing gezien de strategische focus van de club op jonge, ontwikkelbare spelers. Sportief directeur Olivier Renard zou al gesprekken hebben aangeknoopt met de entourage van Pietuszewski.

Gigantische kostprijs voor Oskar Pietuszewski

Toch is de concurrentie stevig: clubs als Besiktas, VfL Wolfsburg en AS Monaco hebben eveneens hun zinnen gezet op de Poolse jeugdinternational. En dan is er nog de vraagprijs die de Poolse club wil realiseren.

Hoewel Pietuszewski’s marktwaarde momenteel op 2,5 miljoen euro wordt geschat volgens Transfermarkt, zou Jagiellonia Białystok volgens Transferfeed een transfersom van meer dan 11 miljoen euro verlangen.