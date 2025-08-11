'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

Club Brugge staat op het punt een beslissing te nemen omtrent de toekomst van de Zuid-Afrikaanse vleugelaanvaller Shandre Campbell. Volgens Transferfeed wordt overwogen om de 20-jarige speler tijdelijk uit te lenen aan een andere Belgische eersteklasser.

Shandre Campbell, die sinds februari 2025 deel uitmaakt van Club Brugge, kon zich tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen onvoldoende laten zien.

Ondanks zijn technische kwaliteiten en snelheid op de flank, slaagde hij er niet in om een vaste plaats in de A-kern af te dwingen. De clubleiding ziet een uitleenbeurt als een kans om zijn ontwikkeling voort te zetten buiten het Jan Breydelstadion.

Vergelijkbare trajecten binnen Club Brugge

De mogelijke uitleenbeurt van Campbell past binnen de strategie die Club Brugge eerder toepaste bij jonge talenten zoals Maxim De Cuyper en Romeo Vermant. Beide spelers kregen elders speelminuten en keerden versterkt terug.

Een gelijkaardige aanpak voor Campbell zou hem de nodige ervaring kunnen bieden in een competitieve omgeving, zonder de druk van directe prestaties bij een topclub.

Volgens Transferfeed is er concrete interesse vanuit meerdere clubs uit de Jupiler Pro League om Campbell tijdelijk over te nemen. De voorkeur gaat uit naar een ploeg waar hij gegarandeerd speelminuten krijgt en zich verder kan ontwikkelen op het hoogste niveau.

Campbell ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge. De uitleenconstructie wordt dan ook niet gezien als een afscheid, maar als een investering in zijn groei.