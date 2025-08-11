Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Angulo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Angulo

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Nilson Angulo (22) is de voorbije weken uitgegroeid tot één van de blikvangers bij Anderlecht. De Ecuadoraanse winger liet zich opmerken met prachtige acties en doelpunten tegen Westerlo en Sheriff Tiraspol, waardoor hij steeds meer in de belangstelling komt te staan. (Lees meer)