Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Foto: © photonews

PAOK Saloniki wil zich versterken met Albert Sambi Lokonga. De Griekse topclub is in gesprek met Arsenal over een mogelijke transfer van de 25-jarige middenvelder. In de komende dagen worden verdere ontwikkelingen verwacht, nu de Londense club nog meer uitgaande transfers wil afronden.

Lokonga maakte in 2021 de overstap van Anderlecht naar Arsenal, maar kwam er nooit echt tot bloei. Na uitleenbeurten aan Crystal Palace, Luton Town en Sevilla lijkt een definitief vertrek nu onvermijdelijk. Arsenal wil zijn kern afslanken en tegelijk loonbudget vrijmaken.

Bij PAOK zien ze in Lokonga een belangrijke pion voor hun nieuwe seizoen. De Griekse club onderzoekt zowel een huur- als een definitieve overgang, waarbij zijn techniek en veelzijdigheid als grote troeven worden gezien. De ambitie is duidelijk: meestrijden in de Griekse competitie én Europees voetbal.

Geen speeltijd bij Arsenal

Voor Arsenal is de situatie helder. De concurrentie op het middenveld is enorm toegenomen met de komst van Martin Zubimendi en Christian Nørgaard, bovenop sterkhouders als Declan Rice. Lokonga lijkt daardoor geen uitzicht te hebben op speeltijd onder Mikel Arteta.

De Londenaren staan open voor een verkoop bij het juiste bod. Een overstap naar Griekenland kan voor Lokonga de kans zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen, weg van de druk en concurrentie in de Premier League.

Een akkoord is er nog niet, maar de gesprekken verlopen positief. Voor PAOK zou de komst van Lokonga een duidelijk signaal zijn richting de concurrentie, terwijl Arsenal werk maakt van zijn laatste transferdossiers voor de deadline.

