Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lammens
'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'
Na het afspringen van zijn geplande overstap naar Remo Stars FC, komt de Malinese aanvaller Siaka Diaby opnieuw in beeld bij Europese clubs. Union Saint-Gilloise heeft zich gemeld als potentiële bestemming voor de 22-jarige spits. (Lees meer)
Foto: © photonews
'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'
Galatasaray heeft voorlopig afgezien van een transfer van doelman Senne Lammens. De Turkse topclub toonde concrete interesse, maar ziet af van verdere onderhandelingen vanwege de financiële eisen van Royal Antwerp FC. (Lees meer)
