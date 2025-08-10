'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

Club Brugge bereidt een nieuwe transferzet voor: blauwzwart heeft concrete interesse in Hugo Camberos, een 18-jarige flankaanvaller van het Mexicaanse Chivas.

Club Brugge is deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt. Met het oog op de Champions League-kwalificatie en het vertrek van enkele sterkhouders is versterking meer dan welgekomen.

Ondanks een recent contractverlenging bij zijn huidige club, lonkt Europa voor de jonge international Hugo Camberos, die al 51 profwedstrijden achter de rug heeft en goed was voor acht doelpunten.

Volgens betrouwbare bronnen, waaronder journalist César Luis Merlo, heeft Club Brugge al een eerste miljoenenbod uitgebracht op Camberos. Dat voorstel werd echter resoluut geweigerd door Chivas. De Mexicaanse club lijkt vastberaden om zijn talent niet zomaar te laten vertrekken.

Club Brugge strijdt met Ajax en PSV voor flankaanvaller

Club Brugge is niet de enige Europese club die Camberos op de radar heeft. Ook Ajax en PSV volgen de Mexicaan nauwgezet, al zou hun interesse minder concreet zijn dan die van blauwzwart.

Camberos zelf zou openstaan voor een transfer naar Europa. Zijn contract bij Chivas loopt af in 2027. De nood aan aanvallende versterking is bij Club Brugge voelbaar. Coach Nicky Hayen kampt met een beperkte bezetting op de vleugels.