📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

RSC Anderlecht heeft opnieuw zijn oog laten vallen op Tiago Gouveia, de Portugese flankaanvaller van Benfica. De Brusselse club volgt de situatie van de 24-jarige speler op de voet, nu Benfica openstaat voor een definitieve transfer.

Na eerdere pogingen in de zomer van 2024, waarbij een bod van 8 miljoen euro werd afgeblokt door Benfica en een schouderblessure van Gouveia roet in het eten gooide, lijkt de situatie dit jaar fundamenteel veranderd.

Volgens bronnen dicht bij de Portugese club, waaronder Jorge das Transferências (zie hieronder), is Benfica bereid het hoofdstuk af te sluiten en Tiago Gouveia van de hand te doen.

RSC Anderlecht ziet in Gouveia een potentiële versterking voor de flanken. De speler kwam vorig seizoen slechts elf keer in actie voor Benfica, goed voor amper 366 speelminuten.

Zijn beperkte speeltijd en de veranderde sportieve plannen van Benfica maken een transfer ditmaal veel realistischer. Of er al een bod geplaatst werd door paarswit is momenteel niet duidelijk.

Eerdere interesse van Anderlecht

Gouveia staat volgens Portugese media hoog op het verlanglijstje van Anderlecht. De interesse van Anderlecht in Gouveia is niet nieuw. Reeds in 2023 en 2024 werd de speler gelinkt aan een overstap naar het Lotto Park. Toenmalige onderhandelingen liepen echter op niets uit, mede door de blessure van Gouveia.