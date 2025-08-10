📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

Foto: © photonews

Club Brugge gaat toch door in het dossier Samuel Edozie. Blauwzwart toont zich bijzonder ambitieus en actief op de markt, met het oog op versterking van de kern.

Hoewel Club Brugge eind juli het spoor van Samuel Edozie leek te verlaten, meldt transferjournalist Sacha Tavolieri dat de club opnieuw een poging onderneemt om de flankaanvaller van Southampton binnen te halen.

Een eerste bod werd door de Engelse club als onvoldoende beoordeeld, maar Brugge blijft vastberaden. Edozie twijfelt momenteel tussen een overstap naar Racing Strasbourg, dat al een mondeling akkoord heeft met Southampton, en Club Brugge.

Een beslissing van de speler wordt snel verwacht. De transfer is bijzonder gevoelig, omdat Edozie bij aartsvijand RSC Anderlecht speelde.

Nog onderhandelingen lopende

Naast het dossier-Edozie blijft Club Brugge ook de situatie van Mamadou Diakhon van Stade Reims nauwgezet opvolgen. De jonge aanvaller werd eerder al gelinkt aan de Bruggelingen en volgens eerdere berichtgeving van Sky Sport Zwitserland zijn er gesprekken gaande.

Ook Hugo Camberos, actief bij het Mexicaanse Chivas, blijft op de radar van de club. De 21-jarige vleugelspeler wordt beschouwd als een serieuze optie en staat vermeld op de shortlist van de sportieve cel.

