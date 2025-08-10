📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

Kasper Dolberg, de Deense spits van RSC Anderlecht, geniet concrete interesse van het Franse Stade Rennais. De club uit Rennes volgt zijn situatie in Brussel nauwgezet en overweegt een bod in het lopende zomerse transferwindow.

Stade Rennais is op zoek naar een nieuwe centrumspits, mede vanwege de mogelijke transfer van Arnaud Kalimuendo. In dat kader is Dolberg een van de namen op de shortlist van de Franse club.

De 27-jarige Dolberg heeft een contract tot medio 2027 bij Anderlecht, maar zou beschikbaar zijn bij een aantrekkelijk bod. Zijn actuele marktwaarde bedraagt 13 miljoen euro volgens Transfermarkt.

De Brusselse club zou bereid zijn te onderhandelen bij een bod tussen de 10 en 15 miljoen euro. De komst van Adriano Bertaccini, een ander type spits, heeft de concurrentie in de aanval vergroot. Dolberg zelf voelt zich goed in Brussel, maar staat open voor een vertrek naar een Europese topcompetitie.

Keert Dolberg terug naar Ligue 1?

Een transfer naar Stade Rennais zou voor Dolberg een terugkeer betekenen naar de Franse Ligue 1, waar hij eerder vier seizoenen uitkwam voor OGC Nice. Die periode kende wisselend succes, maar Rennes ziet in hem een ervaren en doelgerichte aanvaller die het team kan versterken.

Volgens bronnen rond de speler wil Dolberg enkel vertrekken onder specifieke voorwaarden. Naast sportieve ambities speelt ook de leefbaarheid van de stad voor zijn familie een rol. Anderlecht hoopt bij een eventuele transfer een aanzienlijke meerwaarde te realiseren, aangezien Dolberg in 2023 voor vijf miljoen euro werd aangetrokken.