Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Saelemaekers

Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

Terug in Milaan na een geslaagd seizoen bij Roma, trekt Alexis Saelemaekers de aandacht van Aston Villa. Is het voor hem tijd om de Premier League te ontdekken? (Lees meer)