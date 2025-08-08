Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Ordonez

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Bij een mogelijke transfer van Joel Ordóñez mag het bestuur van Independiente del Valle zich ook nog in de handen wrijven. De Ecuadoraanse club heeft namelijk nog steeds recht op een flink bedrag bij een verkoop van de verdedigende revelatie van Club Brugge, dankzij een doorverkoopclausule. (Lees meer)