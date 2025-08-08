Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

KRC Genk blijft investeren in de toekomst en haalt waarschijnlijk de jonge Zuid-Koreaanse verdediger Min-woo Kang binnen. Na het bijna afgeronde dossier rond Junya Ito richt de club zich nu op versterking voor Jong Genk.

Jong Genk wil, na de competitiehervorming die het team een langer verblijf in de tweede klasse garandeert, dit seizoen betere resultaten neerzetten dan vorig jaar. Daarom worden gerichte versterkingen gezocht. Kang, een 19-jarige centrale verdediger van Ulsan Hyundai FC, komt op huurbasis over met een aankoopoptie, weet HBvL

De Zuid-Koreaanse jeugdinternational arriveert naar verwachting donderdag in België. Op het moment van schrijven is enkel de medische keuring nog een formaliteit, want de deal op club- en persoonlijk vlak is quasi rond. Genk heeft dus alle vertrouwen dat Kang snel kan aansluiten.

Denken aan de toekomst

Kang is niet de enige Aziatische speler bij Genk. In de kleedkamer ontmoet hij al landgenoot Myung-jun Kim, met wie hij eerder in Zuid-Koreaanse jeugdploegen speelde. Ook Hyeon-gyu Oh, Ayumu Yokoyama en binnenkort wellicht Junya Ito versterken de Aziatische aanwezigheid in de Cegeka Arena.

Die sterke aanwezigheid van Aziatische spelers past duidelijk in het bewuste transferbeleid van sportief directeur Dimitri de Condé. Hij zoekt overal jonge talenten die ze nog even kunnen laten rijpen vooraleer ze hun kans krijgen in het A-elftal.

Eerder haalde Genk al talenten als Aaron Bibout en Ayumu Yokoyama binnen met het oog op de toekomst, terwijl spelers als Daan Heymans en Tobias Lawal al meteen een meerwaarde vormen.