Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Mendy

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mendy

'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Nobel Mendy, de 20-jarige centrale verdediger van Real Betis. De Senegalese jeugdinternational staat al langer op de radar van Belgische topclubs, waaronder RSC Anderlecht, dat eerder al een poging ondernam om hem binnen te halen. (Lees meer)