'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro'

Royal Antwerp FC heeft volgens verschillende bronnen concrete belangstelling voor Adam Obert. Het gaat om een 22-jarige Slowaakse verdediger van Cagliari.

Adam Obert, een linksvoetige centrale verdediger, staat tot 2029 onder contract bij Cagliari en geldt als een vaste waarde in de Serie A. Antwerp is op zoek naar een robuuste verdediger met internationale ervaring en ziet in Obert een profiel dat aansluit bij de sportieve ambities van de club.

De speler werd eerder al benaderd door Celtic, dat een bod van 3 miljoen euro uitbracht, maar dat werd door Cagliari afgewezen. De marktwaarde van Obert wordt door Transfermarkt geschat op 3 miljoen euro.

Royal Antwerp FC toont interesse in Adam Obert

Cagliari wil echter een transfersom van circa 6 miljoen euro krijgen voor de verdediger. Antwerp heeft nog geen officieel bod uitgebracht, maar de interesse is volgens Transferfeed serieus en wordt intern besproken als een strategische versterking voor dit seizoen.

Naast Antwerp blijven ook andere clubs de situatie van Obert volgen. De afwijzing van Celtic wijst erop dat Cagliari niet bereid is om de speler onder zijn prijs te verkopen.

Obert is sinds 2021 actief bij Cagliari, waar hij zich ontwikkelde tot een betrouwbare kracht in de achterhoede. Hij is 1,88 meter lang, fysiek sterk en beschikt over een goede pass in de opbouw. Hij is ook direct inzetbaar.