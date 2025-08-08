Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Ismaël Baouf staat op het punt een nieuwe stap te zetten in zijn jonge carrière. De 19-jarige centrale verdediger van RSC Anderlecht vertrekt naar de Nederlandse tweedeklasser Cambuur. De onderhandelingen tussen de clubs zijn afgerond.

Volgens journalist Sacha Tavolieri is er donderdag een akkoord bereikt tussen Anderlecht en Cambuur over de transfer van Baouf. De verdediger zou begin volgende week zijn komst naar de club uit de Eerste Divisie kunnen afronden.

Baouf tekent naar verluidt voor drie seizoenen bij Cambuur, met een optie op een vierde jaar. Voor de jonge Marokkaanse jeugdinternational is dit een belangrijke stap om meer speeltijd en ervaring op een hoger competitieniveau te krijgen.

De verdediger is gevormd bij Anderlecht, waar hij jarenlang door de jeugdteams groeide en er te boek stond als toptalent. Toch koos hij bewust voor een vertrek om elders sneller door te breken en zijn kansen op het eerste elftal te vergroten.

Cambuur was onder de indruk van zijn constante prestaties bij de jeugd en zijn oproepen voor Marokko U20, ook wel de Lions de l’Atlas genoemd.

Baouf mocht al een paar keer mee op stage met de A-ploeg, maar een doorbraak kwam er nog niet. Anderlecht keek voor zijn verdediging de jongste jaren telkens naar transfers.