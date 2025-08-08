'Goed nieuws voor Club Brugge: Marseille wil toegeven en heel ver gaan voor Ordonez'

Olympique Marseille wil een bod uitbrengen dat de grens van 35 miljoen euro overstijgt voor verdediger Joel Ordonez van Club Brugge, zo meldt El Canal del Futbol. De Franse topclub wil hiermee haar ambities kracht bijzetten om de speler binnen te halen.

De Ecuadoraanse verdediger groeide het afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde bij Club Brugge en wist zich in de kijker te spelen van diverse Europese topclubs. Marseille ziet in Ordonez een sleutelspeler voor de toekomst en is bereid diep in de buidel te tasten om hem binnen te halen.

Het initiële bod van circa 30 miljoen euro werd door Club Brugge afgewezen. Blauwzwart mikt op een transfersom van minstens 35 miljoen euro, ook door een doorverkoopclausule die 20 procent van de meerwaarde toekent aan Ordonez’ voormalige club Independiente del Valle.

Marseille wil recordprijs betalen voor Joel Ordonez

Hoewel ook Al-Hilal een lucratief voorstel deed, zou Ordonez zelf de voorkeur geven aan een overstap naar Marseille. De speler zou zijn entourage hebben laten weten dat hij geen interesse heeft in het Saoedische aanbod.

De onderhandelingen tussen Marseille en Club Brugge waren tijdelijk vastgelopen door twijfels over bepaalde garanties, maar lijken nu opnieuw in beweging te komen. Een bod boven de 35 miljoen euro zou een record betekenen voor Marseille.

Ordonez arriveerde in 2022 bij Club Brugge. Toch is blauwzwart van plan om het onderste uit de kan te halen in de onderhandelingen en mogelijk de transfersom van Ardon Jahari nog te overtreffen.