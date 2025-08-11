'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

Volgens Portugese media zou Club Brugge interesse hebben in Danny Namaso, aanvaller van FC Porto. Hij zit niet in de selectie van trainer Francesco Farioli voor de openingsspeeldag in Portugal.

Danny Namaso, aanvaller van FC Porto, is onderwerp van toenemende transfergeruchten. Volgens het Portugese medium O Jogo werd hij niet opgenomen in de selectie van trainer Farioli voor de openingsspeeldag van de Primeira Liga.

Die beslissing heeft de speculatie over zijn toekomst aangewakkerd, waarbij Club Brugge als een van de geïnteresseerde clubs wordt genoemd. De 23-jarige Namaso, die recent zijn debuut maakte voor de nationale ploeg van Kameroen, kende een wisselvallig seizoen bij Porto.

Club Brugge mikt op overbodige aanvaller van FC Porto

Ondanks zijn potentieel en eerdere prestaties, lijkt hij momenteel niet tot de vaste kern te behoren. Dat maakt hem een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar aanvallende versterking.

Club Brugge zou Namaso zien als een profiel dat past binnen hun sportieve strategie. Naast Brugge zouden ook andere clubs uit de Portugese competitie en daarbuiten de situatie van Namaso op de voet volgen.

Volgens Transfermarkt is Namaso op dit moment om en bij de 4 miljoen euro waard. Hij ligt nog tot medio 2028 onder contract bij de Portugese club. Uitkijken of er een deal gesloten kan worden door blauwzwart.

