📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Drie Belgische clubs volgen de ontwikkelingen rond Asilbek Jumaev Het gaat om de 20-jarige flankaanvaller van Surkhon Termez. De U23-international van Oezbekistan geniet ook interesse uit Griekenland.

Volgens transferwatcher Thomas Bullock op X is Asilbek Jumaev een van de meest gevolgde jonge spelers uit de Oezbeekse competitie. De aanvaller, geboren in 2005, speelt momenteel voor Surkhon Termez in de Uzbekistan Super League en maakt deel uit van de nationale U23-selectie.

Zijn prestaties in de competitie en op jeugdtoernooien hebben de aandacht getrokken van diverse Europese clubs. In België zouden STVV, Zulte Waregem en KV Mechelen de situatie van Jumaev nauwgezet volgen.

Alle drie de clubs zijn actief op zoek naar jonge profielen die op termijn een meerwaarde kunnen bieden. Jumaev past binnen dat profiel: hij beschikt over snelheid, techniek en een goede balbehandeling en wordt beschouwd als een speler met groeipotentieel.

Ook Panathinaikos uit Griekenland zou de flankaanvaller op de radar hebben. De club uit Athene volgt de Oezbeek al enkele maanden en zou overwegen om hem op korte termijn te testen. Of het tot een concreet bod komt, is nog niet duidelijk.

Asilbek Jumaev op radar van drie Belgische clubs

Voor Jumaev zou een transfer naar Europa een belangrijke stap betekenen in zijn ontwikkeling. De Belgische competitie staat bekend als een springplank voor jonge talenten en de interesse van meerdere clubs bevestigt zijn potentieel. Zijn entourage zou openstaan voor een overgang, op voorwaarde dat er garanties zijn over speeltijd en begeleiding.

Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 300.000 euro op dit moment. Zijn contract bij zijn huidige werkgever loopt nog tot eind 2026.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV

Meer nieuws

Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

20:40
Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

18:20
3
Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

21:20
Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht

Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht

15:30
2
Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

21:00
Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven Analyse

Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven

15:00
Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

17:20
1
📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

14:00
Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

12:40
14
Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

12:00
22
'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

20:20
2
'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

14:40
8
Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

19:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Van Den Bosch - Moreira - De Ketelaere - Loader - Pietuszewski - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Van Den Bosch - Moreira - De Ketelaere - Loader - Pietuszewski - Angulo

17:40
Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

20:00
Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk

Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk

19:00
1
Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

10:30
14
Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend

Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend

18:40
2
Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
4
'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

17:40
9
"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

18:00
3
Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

17:00
Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

07:20
10
'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

16:30
5
Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

16:00
1
Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Reactie

Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

06:00
8
Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

14:21
2
Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

13:10
Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

13:00
7
Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

08:40
12
'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

13:30
2
Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

12:20
David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

12:10
4
Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

12:50
Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

10:00
Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

11:20
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

J K J K over Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk See you Essevee See you Essevee over Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot" YoniVL YoniVL over 'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch' Jasperd Jasperd over Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen YoniVL YoniVL over 'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet' SevenEleven SevenEleven over "Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK Gone D'OL Gone D'OL over Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved