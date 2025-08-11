📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

Drie Belgische clubs volgen de ontwikkelingen rond Asilbek Jumaev Het gaat om de 20-jarige flankaanvaller van Surkhon Termez. De U23-international van Oezbekistan geniet ook interesse uit Griekenland.

Volgens transferwatcher Thomas Bullock op X is Asilbek Jumaev een van de meest gevolgde jonge spelers uit de Oezbeekse competitie. De aanvaller, geboren in 2005, speelt momenteel voor Surkhon Termez in de Uzbekistan Super League en maakt deel uit van de nationale U23-selectie.

Zijn prestaties in de competitie en op jeugdtoernooien hebben de aandacht getrokken van diverse Europese clubs. In België zouden STVV, Zulte Waregem en KV Mechelen de situatie van Jumaev nauwgezet volgen.

Alle drie de clubs zijn actief op zoek naar jonge profielen die op termijn een meerwaarde kunnen bieden. Jumaev past binnen dat profiel: hij beschikt over snelheid, techniek en een goede balbehandeling en wordt beschouwd als een speler met groeipotentieel.

Ook Panathinaikos uit Griekenland zou de flankaanvaller op de radar hebben. De club uit Athene volgt de Oezbeek al enkele maanden en zou overwegen om hem op korte termijn te testen. Of het tot een concreet bod komt, is nog niet duidelijk.

Asilbek Jumaev op radar van drie Belgische clubs

Voor Jumaev zou een transfer naar Europa een belangrijke stap betekenen in zijn ontwikkeling. De Belgische competitie staat bekend als een springplank voor jonge talenten en de interesse van meerdere clubs bevestigt zijn potentieel. Zijn entourage zou openstaan voor een overgang, op voorwaarde dat er garanties zijn over speeltijd en begeleiding.

Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 300.000 euro op dit moment. Zijn contract bij zijn huidige werkgever loopt nog tot eind 2026.