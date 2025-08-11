'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

Royal Antwerp FC voert vergevorderde gesprekken met Boubakar 'Kiki' Kouyaté. Dat is een ervaren centrale verdediger uit Mali, met het oog op een versterking van de defensieve linie.

Royal Antwerp FC is in een gevorderd stadium van onderhandelingen met Boubakar ‘Kiki’ Kouyaté (28), een rechtsvoetige centrale verdediger die momenteel onder contract staat bij het Franse Montpellier. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De Malinese international geldt als een betrouwbare kracht met ruime ervaring op het hoogste niveau. Sinds zijn overstap naar Montpellier in januari 2023 verzamelde hij 104 wedstrijden in de Franse Ligue 1, waarmee hij zijn waarde in een topcompetitie ruimschoots heeft bewezen.

Antwerp in de running voor Boubakar Kouyaté

De clubleiding van Antwerp ziet in Kouyaté een strategische versterking van de defensie, zeker nu de toekomst van Zeno Van den Bosch (22) onzeker blijft. Met de recente komst van Yuto Tsunashima (24) werd reeds een verdedigende pion toegevoegd.

Kouyaté beschikt niet alleen over clubervaring, maar ook over internationale bagage. Hij verzamelde meerdere caps voor het nationale elftal van Mali, al dateert zijn laatste interland van juni 2024.

De gesprekken tussen Antwerp en Montpellier verlopen volgens bronnen dicht bij het dossier in constructieve sfeer. Beide partijen zouden bereid zijn tot een snelle afronding, zodat Kouyaté snel kan aansluiten bij The Great Old.

