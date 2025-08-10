📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase
Antwerp won thuis van Oud-Heverlee Leuven met 3-1 dankzij twee strafschopdoelpunten. Al hadden dat er ook drie kunnen zijn.
Een haartje buitenspel
Scheidsrechter Wesli De Cremer wees driemaal naar de stip voor Antwerp tegen Oud-Heverlee Leuven. Maar één keer werd de beslissing teruggedraaid door de VAR. Niet omdat het geen fout was op Vincent Janssen, wel voor buitenspel.
Wanneer we even later de beelden binnen kregen die in Tubeke voor het afkeuren van de penalty zorgden, moesten we toch even met onze ogen knipperen. Want het lijkt wel of enkel de arm van Somers buitenspel staat en de arm telt niet wanneer een lijn getrokken wordt. Maar wat blijkt bij een nog grondigere blik? Somers stond weldegelijk buitenspel: enkele haren.
Semi-automatisch
Het doet de wenkbrauwen van de voetbalfans toch even fronsen. Want is hiervoor de buitenspelregel bedacht? In de reacties op sociale media regent het alvast kritiek van "Dit maakt voetbal kapot...", tot "Heeft 0,0 met voetbal te maken".
Sinds dit seizoen werkt de Jupiler Pro League met een semi-automatische buitenspellijn. En het lijkt nu meteen zijn vruchten af te werpen. Al is het nog niet zeker of elke fan wel voorstander is van dit systeem.
