Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

Standard Luik is het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League uitstekend begonnen. Met zeven punten uit drie wedstrijden deelt de club de koppositie en oogst lof voor haar vernieuwde aanpak onder sportief directeur Marc Wilmots.

De 2-1-overwinning tegen KRC Genk afgelopen weekend was tekenend voor de nieuwe wind die door Standard waait. Ondanks slechts 23 procent balbezit wist de ploeg de drie punten thuis te houden.

Analist en voormalig Rode Duivel Philippe Albert noemt het resultaat “ultra-positief” en benadrukt het psychologische belang: “Dit zal de groep mentaal versterken voor de komende weken”, klinkt het in La Capitale.

Albert ziet een directe link tussen de prestaties en de komst van sportief directeur Marc Wilmots. “Het minste wat men kan zeggen, is dat zijn komst effect heeft gehad. Het publiek volgt, de transfers ook. Persoonlijk was ik er zeker van dat zijn bijdrage positief zou zijn. Marc is een verbinder, dat heeft hij al bewezen bij de nationale ploeg,” aldus Albert.

Wilmots brengt stabiliteit en geloof terug naar Sclessin

De transferstrategie van Standard is dit seizoen opvallend anders. Geen tijdelijke huurconstructies meer, maar gerichte aankopen met oog op de lange termijn. Wilmots heeft daarbij gekozen voor spelers die zich willen engageren voor het project.

De terugkeer naar lokale verankering en de stijgende abonnementenverkoop wijzen op hernieuwd vertrouwen bij de achterban. Ook coach Mircea Rednic krijgt van Wilmots de ruimte om zijn visie uit te werken op Sclessin.

Volgens Albert is hij geen marionet van de sportieve leiding: “Wilmots is slim genoeg om niet in die val te lopen. Hij vertrouwt op zijn coach, die voldoende ervaring heeft om zijn ideeën te implementeren.”

Komend weekend wacht een interessante test tegen Union SG. Albert blikt vooruit: “Standard heeft niets te verliezen. De druk ligt bij Union. In die omstandigheden denk ik dat Standard iets kan neerzetten in het Marienstadion”, besluit hij.