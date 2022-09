Martinez onder de indruk van Zeno Debast: "Of hij meegaat naar het WK zal hij nu op het veld moeten verdienen"

Zeno Debast heeft de voorbije weken blijk gegeven van grote vorm bij Anderlecht. Genoeg voor Roberto Martinez om hem voor de eerste keer op te roepen. En blijkbaar maakt hij ook indruk bij de grote jongens.

De 18-jarige verdediger zijn carrière heeft in een paar maanden tijd een hoge vlucht genomen. Sommigen zien in hem al de opvolger van Vincent Kompany. Ook Roberto Martinez was aangenaam verrast. "Elke speler die nu in de selectie zit maakt een kans op het WK", gaf de bondscoach mee. "Zeno? Heel verrassend en heel indrukwekkend op training. Dat je die persoonlijkheid op die leeftijd al hebt... Impressionant!"

Het lijkt erop dat hij in de komende wedstrijden tegen Wales en Nederland wel minuten zal maken. "Ik ben ervan overtuigd dat Zeno Debast een heel, heel grote rol gaat spelen voor de Rode Duivels in de toekomst", vervolgde Martinez. "Of hij het WK zal halen zullen we moeten zien op het veld. Dat zal hij moeten verdienen."