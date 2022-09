Daan Heymans eerlijk in het Frans: "Mensen denken dat we een gemakkelijk leventje hebben, maar..."

Daan Heymans werd vorig jaar al uitgeleend aan Charleroi maar afgelopen zomer verkocht Venezia de aanvallende middenvelder definitief aan de Zebra's. De 23-jarige Kempenaar voelt zich wel in zijn sas in Wallonië.

"Excuseer mij alvast voor de taalfouten die ik zal maken de komende minuten maar voor jullie, de supporters, zal ik mijn best doen in het Frans", opent Heymans ontwapenend op de kanalen van Charleroi alvorens hij in gesprek gaat met de medewerkers van de club.

Heymans gaat in gesprek over hoe hij in het voetbal is terechtgekomen en daar lijkt de appel niet ver van de boom te zijn gevallen. "Mijn vader speelde altijd voetbal en ik ging vaak met hem mee. Wanneer men in de lagere school aan mij vroeg wat ik later wou worden was er geen discussie: profvoetballer", aldus Heymans.

"Niet iedereen heeft het beste met je voor"

"Een droomleven", vindt hij het. Maar er is ook een keerzijde aan die medaille. "De mensen denken dat we een gemakkelijk leventje leiden maar dat is niet waar. Naast de wedstrijden is het wel een ander paar mouwen en wordt er enorm hard gewerkt."

Vooral de jaren die leiden richting het bestaan als profvoetballer hakken erin volgens Heymans: "Ik heb heel veel gelaten toen ik een jongere was. Mijn vrienden hebben heel veel verhalen van het uitgaan maar daar was ik nooit bij en dat doet toch een beetje pijn. Ik besef nu veel meer dat er naast het voetbal ook een leven is."

"Ik zal nooit zeggen dat de voetbalwereld slecht is want het is het mooiste dat me overkomen is. Maar niet iedereen heeft het beste met je voor en daar denk je niet aan als je jong bent. Vooral als er veel geld in het spel is," beseft hij.

Na het voetbal

Heymans is nog maar 23 jaar maar denkt toch al na over wat hij na zijn carrière als speler zal doen. "Ik ben niet zeker of ik nog in het voetbal zou zitten. Trainer worden zegt me niets maar waarom niet als scout? En als ik kinderen zou hebben en hij zou willen voetballen, ik zou hem zeker steunen. Als het goed loopt, is het een fantastische wereld maar ja als dat niet zo is, wordt het lastig", besluit hij.