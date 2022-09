Joshua Zirkzee en Anderlecht was bijna een huwelijk geworden: "Weet je, ik stond echt op het punt om terug te keren"

Ei zo na was Joshua Zirkzee opnieuw een speler van Anderlecht geworden. Uiteindelijk koos hij voor een groter sportief project.

Joshua Zirkzee volgt Anderlecht nog steeds. ''Ik zie veel voorbijkomen op Instagram. Van zodra ik m'n eigen televisie heb, zal ik vaker kunnen kijken", vertelt hij tegen Het Laatste Nieuws.

De Belgische en Nederlandse beloften ontmoeten elkaar deze week. Zirkzee loopt alvast dan een paar ex-ploeggenoten tegen het lijf. Het zal een blij weerzien worden. ''Ik heb nog niet geappt met Yari (Verschaeren, red.) of Marco (Kana, red.), maar we gaan sowieso een praatje slaan. Er lopen nog veel vrienden rond in Anderlecht."

Hij volgt nog steeds Anderlecht en heeft een goede band met zijn voormalige ploeggenoten. Toch zat een terugkeer er niet in. ''Ik heb heel intensief gepraat met Peter Verbeke over een transfer naar Anderlecht, net als met Felice Mazzu en wat spelers. Om de twee à drie dagen kreeg ik berichtjes waarin ze vroegen naar updates. Weet je, ik stond echt op het punt om terug te keren. Maar de stap naar Bologna en de Serie A sprak me uiteindelijk toch meer aan."

Met Anderlecht had hij Europees voetbal kunnen spelen en mikken richting de titel of bekerwinst. Iets wat veel moeilijker is met Bologna. ''Bologna is voor mij een zuiver sportieve keuze. Dat heb ik heel open en eerlijk verteld aan iedereen binnen Anderlecht. Het financiële plaatje primeerde voor mij nooit. Het beste bewijs is dat ik ook met Anderlecht een persoonlijk akkoord had. Ik wilde gewoon voor de grootste sportieve uitdaging gaan. Geloof me: het was géén makkelijke keuze. Ik heb veel onrustige dagen beleefd. Het ging tenslotte over mijn toekomst."