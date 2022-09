Kenneth Tayler, basisspeler bij Ajax en opgeroepen bij Oranje speelde ei zo na bij Club Brugge

Alfred Schreuder had bijna een jeugdproduct van Ajax naar Club Brugge gehaald. Nu krijgt deze van Schreuder volop zijn kans en is hij zelfs opgeroepen voor zijn

Kenneth Taylor is een vaste waarde geworden onder Alfred Schreuder bij Ajax. Zijn goed vormpeil wordt nu beloond met zijn eerste oproep voor Oranje. Ei zo na speelde hij vorig jaar onder Schreuder bij Club Brugge. "Het klopt dat ik destijds in hem een versterking voor Club Brugge zag", vertelt Schreuder aan Voetbal International. "Kenneth kon naar meerdere clubs maar hij wilde maar bij één club spelen en dat was Ajax. Dat siert hem ook. Hij is een jeugdproduct en wil absoluut hier slagen. Daar is hij goed mee bezig."

"Ik vind het een geweldige speler om te zien’, schetst de trainer. ‘Tweebenig, beweegt heel goed, hij ziet het spel goed, kan versnellen, maakt goals. Zijn agressiviteit zonder bal wordt beter, dat is nog wel een verbeterpunt. Dat zijn mijn indrukken, maar dat hadden we vorig seizoen aan het einde ook allemaal al kunnen zien."