Officieel: Jason Dalle Molle tekent contract bij Charleroi

Charleroi heeft zonet jeugdtalent Jason Dalle Molle zijn eerste contract laten tekenen.

"Sporting Charleroi is verheugd aan te kondigen dat Jason Dalle Molle nu onder contract staat. Hij is nu semi-pro (in combinatie met school) tot 2024 (+ 1 jaar "Pro" in optie)", kondigen ze bij Charleroi trots aan op de website van de club. Het 17-jarige jeugdtalent is opgeleid door Charleroi en speelt het liefst als centrale verdediger.

"Zijn goede prestaties in het U23-kampioenschap en zijn succesvolle zomerstage met het A-team overtuigden de club om hem zijn eerste contract aan te bieden, samen met een schoolopvolging", gaan ze verder op de website. "De staf, het management, de spelers en de hele Sporting-familie wensen Jason alle succes voor de rest van zijn carrière, onder onze kleuren", besluiten ze bij Charleroi.