Interesse van Tottenham? Middenvelder Club Brugge laat zich uit over toekomst: "Blijft natuurlijk Premier League"

Club Brugge lijkt helemaal op toerental te komen. En daardoor komen er natuurlijk ook heel wat spelers in de kijker te lopen.

Aan scouts geen gebrek de voorbije weken. Niet in Jan Breydel, ook niet bij uitwedstrijden in België of Europa.

Onder meer Hans Vanaken en Andreas Skov Olsen worden door Tottenham Hotspur nadrukkelijk in de gaten gehouden.

De Deense middenvelder heeft zich nu uitgelaten over de interesse in de Deense pers. "Voorlopig zit ik goed in Brugge, maar het blijft natuurlijk de Premier League."

De komende maanden bevestigen en dan een wilde transfer maken, nadat hij toch nog niet echt lang in België is? Dat zou zomaar kunnen.