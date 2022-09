Courtois verdedigt Debast: "We hadden misschien onze grootste speler op een wereldtopper als Van Dijk moeten zetten"

Een pijnlijke vaststelling voor Zeno Debast: hij werd twee keer afgetroefd op hoge ballen tegen Wales en Nederland. In Amsterdam scoorde Virgil van Dijk nadat de verdediger van Anderlecht hem moest dekken. Maar was dat wel de juiste match?

Thibaut Courtois twijfelde toen we het hem voorlegden. "Kijk, je kan Zeno weinig verwijten. Tegen Wales had hij weinig anders kunnen doen. Hij wordt gewoon overpowered daar. En vandaag is het een wereldtopper als Virgil van Dijk die scoorde. En ja, misschien hebben we daar een fout gemaakt door niet onze grootste speler op Van Dijk te zetten. Onana of misschien Toby. Ik vind dat hij gewoon twee goeie matchen heeft gespeeld."

Over de wedstrijd zelf kon Courtois warm noch koud blazen. "We hebben misschien niet de beste wedstrijd gespeeld, maar we hadden wel de kansen", aldus Courtois. "We misten efficiëntie vooraan. Ik heb het daarstraks nog gezegd: we moeten het nu niet allemaal slecht maken. Het WK is iets helemaal anders. Deze wedstrijd kan je daarmee niet vergelijken. We hadden vandaag 5-0 kunnen winnen en dat was ook geen garantie geweest op een goed WK. Maar de pers had er misschien wel van gemaakt dat we wereldkampioen konden worden. Nu moet je ook niet alles afbreken omdat we verloren."