Ex-speler van Anderlecht op weg naar club in amateurreeksen

Bryan Verboom, ex-speler van Anderlecht, Zulte Waregem en KV Kortrijk lijkt klaar voor een nieuw avontuur in tweede amateur.

De 30-jarige Verboom zit zonder club sinds zijn contract afgelopen was bij FC Arau in Zwitserland. Deze week ging hij testen bij Union Namur in tweede amateur.

De club overweegt sterk om hem binnen te halen, maar heeft nog geen definitieve beslissing genomen. Met zes punten uit vijf wedstrijden had Namur al een stuk verder willen staan dit seizoen.

Verboom, die de jeugdreeksen doorliep bij Charleroi en Anderlecht, begon als prof bij Zulte Waregem. Hij speelde 140 wedstrijden voor Essevee. Hij speelde vervolgens voor Roda, Kortrijk, RWDM, UR La Louvière voordat hij naar Zwitserland verhuisde.