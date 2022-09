Lierse Kempenzonen gaat in beker tegen Anderlecht voor revanche na nederlaag tegen beloftenploeg

Lierse Kempenzonen lootte gisteren Anderlecht in de beker. Da's een leuke affiche voor de Pallieters en ook een kans om de nederlaag tegen hun beloftenploeg uit te wissen.

Tom Van Imschoot, coach van Lierse, was alvast meer dan tevreden. “Op zo'n affiche hoop je toch altijd, hè”, zegt hij bij GvA. ­“Zaterdag, in onze thuismatch tegen RC Mechelen zag je duidelijk dat de bekercompetitie weer leeft. Leuk dat we ook nu weer thuis mogen ­spelen.”

In de competitie verloor Lierse met 2-3 van de talenten van paars-wit. Dat was een pijnlijke nederlaag die ze nu tegen de grote jongens kunnen revancheren. "Ja, maar dit wordt toch nog iets anders. Laten we er vooral een leuke avond van maken. Want laten we eerlijk zijn: we hebben niks te verliezen, hè.”