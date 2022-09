KV Kortrijk en Didier Lamkel Zé: de win-win-situatie

Toen KV Kortrijk kwam aankloppen bij Royal Antwerp FC heeft Didier Lamkel Zé geen seconde getwijfeld in de transfer.

Didier Lamkel Zé tekende voor drie seizoenen in Kortrijk, al is de kans dat hij daar drie seizoenen blijft zo goed als onbestaande. Met een beetje geluk is hij in januari al weer weg.

“Oui! Weg uit Antwerpen en spelen! Het maakt niet uit bij welke club!”. Zo reageerde Didier Lamkel Zé naar eigen zeggen op het transfervoorstel, zo vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Als hij het WK in Qatar haalt dan kan Kortrijk een veelvoud binnenhalen van de 500.000 euro die ze voor de Kameroener neertelden. In januari al.

“Pourquoi pas? Ik steek niet weg dat ik hier zo goed mogelijk wil presteren om opnieuw een stap hoger te zetten. Ik beschouw Kortrijk als een investering in mijn carrière. En de club kan er ook mooi geld aan verdienen.”