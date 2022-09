Zulte Waregem alleen laatste: "Maar we gaan ons redden"

Voor Zulte Waregem wordt het een lang en moeilijk seizoen, zoveel is nu al duidelijk. Toch blijven ze er volop in geloven bij Essevee.

"Alles draait wat tegen momenteel, maar we wisten dat het moeilijke situatie ging gaan worden dit seizoen. Toche moeten we het positieve onthouden", aldus Mbaye Leye in een reactie na de nederlaag tegen STVV.

"We staan nu alleen laatste, maar dat maakt geen verschil. We zitten in een nieuw project met dertien nieuwe spelers en een nieuwe staff."

Plaats kennen

"We kennen onze plaats, ook qua budget in vergelijking met alle andere ploegen. We zullen moeten vechten om erin te blijven, maar we gaan ons redden."

"Ik weet hoe het hier vroeger was en ik weet hoe het nu is, het maakt het niet makkelijker maar we blijven er voor gaan." Te beginnen met een overwinning bij Westerlo?