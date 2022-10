Zwaar geflopt bij Anderlecht, maar in Nederland zijn ze blij met hem: "Niet normaal dat een speler met zijn cv voor ons koos"

Twee weken geleden stond Twitter er vol van: Zakaria Bakkali had een heel mooie goal gescoord voor RKC Waalwijk, zijn nieuwe club. Daar zijn ze heel blij met de komst van de aanvaller die bij Anderlecht op geen enkel moment zijn oude niveau kon benaderen.

RKC wou hem zelfs vorig jaar al. "Toen had hij nog een doorlopend contract bij Anderlecht en was het gecompliceerd. Bovendien moest hij – met zijn begeleiders – eerst zelf bepalen wat hij nu precies wilde, hij zat nog in de denkmodus. Dat hij deze stap weloverwogen heeft genomen is de grootste winst", klinkt het bij technisch directeur Mo Allach in VI.

Allach wrijft zich in de handen met het buitenkansje. "Laten we eerlijk zijn, het is niet normaal dat een speler met het cv van Bakkali kiest voor RKC Waalwijk. Ik heb contact met hem gehouden, heb hem het gevoel proberen te geven dat we hem hier iets konden bieden wat hij nodig had. Ik hou vast als ik denk dat onze filosofie bij een speler aan kan slaan. Ik noem dit dan ook een keuze op verstand van hem."