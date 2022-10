Twijfel over Yari Verschaeren: "Dachten we met z'n allen niet dat hij nu verder zou staan?"

Yari Verschaeren draait al voor het vijfde seizoen mee bij het A-elftal van RSC Anderlecht.

Ondanks dat is hij nog altijd maar 21 jaar. “Maar Mazzu heeft hem wel al terechtgewezen. Als die zegt dat er meer moeten voetballen als mannen, gaat het niet over Duranville, hè? Daar wijst hij naar jongens die al een tijd meedraaien”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

“Het klinkt te negatief maar Verschaeren is toch wat blijven hangen. Het is zijn vijfde seizoen in de A-kern. Hij had meer progressie mogen tonen. Hij zegt dat hij niet weg wil bij Anderlecht voor hij iets gewonnen heeft. Goeie uitgangpositie. Hij moet alleen zien dat hij tegen dan geen baard tot op de grond heeft.”

Volgens Van Der Elst ligt de oorzaak bij zijn persoonlijkheid en wordt het moeilijk om een echt dragende speler te zijn die de ploeg erdoor kan sleuren als het moeilijk wordt. “Zoals Refaelov, in het spel van Anderlecht nog altijd belangrijker dan Verschaeren. Durft Verschaeren in de kleedkamer Hoedt terechtwijzen? Je hoeft niet het hoge woord te voeren maar je moet wel je mannetje kunnen staan.”