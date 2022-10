Ajax is de Nederlandse versie van Anderlecht: "Voelbaar verschil met andere ploeg"

In Nederland is er heel wat beroering over de selectie van de nationale ploeg na uitspraken van Jasper Cillessen.

Cilessen had laten horen dat hij de enige doelman van Oranje is met toernooi-ervaring. De goalie van NEC vond dat spelers van Ajax gemakkelijker geselecteerd worden voor de nationale ploeg, zo insinueerde hij. Ook in ons land kwam er kritiek op de selectie. Het was Hein Vanhaezebrouck die vraagtekens plaatste bij de selectie van Zeno Debast. De trainer van AA Gent vond dat spelers van Anderlecht veel gemakkelijker een selectie krijgen dan spelers van andere ploegen. Pierre Van Hooijdonk toonde bij de NOS begrip voor de opmerking van Cillessen. “Cillessen begrijp ik heel goed. Die is keeper van Ajax geweest en hij voelt de krachten van het verschil tussen keeper zijn van Ajax en van NEC.”