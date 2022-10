Mark Van Bommel begint zijn weg te vinden in Antwerpen: "de weggetjes binnendoor begin ik te kennen"

Mark Van Bommel is sinds deze zomer in Antwerpen en begint steeds meer en meer de stad te kennen. Al heeft hij nog niet de kans gehad om veel te bezoeken.

“Nu wonen we op het Eilandje en toevallig woont een groot deel van de staf daar ook. Heel wat spelers wonen vlakbij. We komen mekaar niet elke dag tegen, maar spreken soms af om samen iets te eten. Mijn zonen trainen elke dag, net als ik hier. Op vrije dagen komen ze wel eens naar Antwerpen, dan nemen we een stepke en rijden de stad in. Wanneer m’n dochter in de buurt tennist, ga ik ook heel graag kijken. Nu is ze geblesseerd en revalideert ze bij Move to Cure van Lieven Maesschalk. Die zat eerst vlakbij ons appartement, maar verhuisde nu naar de andere kant van Antwerpen. Dat is wel jammer.”

Er is alvast één winkel naar waar hij de weg heeft gevonden als hij wat vrije tijd heeft. “Ik heb een druk schema dus als ik hier ben, ben ik gewoon blij om thuis te zijn. Ik neem wel eens een step naar de Nespresso, midden op de Meir, de weggetjes binnendoor begin ik dus te kennen. Ik kom natuurlijk langs musea of historische gebouwen, maar heb nog niet de tijd gehad om te stoppen. Dat komt er zeker nog van.”