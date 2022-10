Gemengd nieuws voor Argentinië: Lionel Messi niet geblesseerd maar speelt in Qatar wel laatste WK

Nu Lionel Messi weer in vorm zit, dromen ze in Argentinië van het allerhoogste. Er is gemengd nieuws voor het Zuid-Amerikaanse land in verband met zijn sterspeler.

Messi haalde in de laatste interlands bij zijn nationale ploeg een hoog niveau en scoorde voor PSG ook heerlijk in de Champions Leagu-wedstrijd bij Benfica. Negen minuten voor affluiten ging de doelpuntenmaker wel naar de kant. Hier en daar werd al gevreesd voor een blessure, maar die theorie spreekt Christophe Galtier tegen.

De trainer van PSG was hier klaar en duidelijk over in een reactie bij RMC Sport. "Na het trekken van nog een sprintje voelde hij zich moe. Hij ging van het veld omdat hij het gevoel had dat het een betere optie was om een frissere ploegmaat in te brengen."

Voorzichtig over Argentijnse WK-kansen

Messi heeft overigens zelf gesproken met Star+ over het WK voetbal in Qatar. "Ja, dit gaat zeker mijn laatste WK worden." Dat is niet onlogisch, maar stond tot op heden ook niet helemaal vast. Messi is 35 jaar. Over de kansen van Argentinië op de wereldtitel drukte hij zich overigens erg voorzichtig uit. "Een aantal landen zijn in principe beter, maar we gaan de strijd aan met iedereen."