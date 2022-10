20 jaar VK: welke ploeg behaalde de meeste punten in de afgelopen 20 jaar?

Voetbalkrant.com bestaat vandaag 20 jaar. We doken het archief in en onderzochten welke ploegen sinds 7 oktober 2002 de meeste punten in de hoogste Belgische divisie wisten te sprokkelen.

Bij het opmaken van het klassement namen we alle wedstrijden op van de reguliere competitie (zonder halvering) en telden er de wedstrijden van play-off 1 bij. Play-off 2 (en 3) werden niet mee genomen. Gedurende de voorbije 20 jaar sprokkelde Club Brugge de meeste punten (1475), kort gevolgd door Anderlecht (1468). Verder zien we ook dat alle G5-ploegen de top-5 vervolledigen waarna er toch een kloofje merkbaar is. Charleroi is met 855 punten de best of the rest. Het volledige klassement: Ploeg Ptn # W X V Goals 1 Club Brugge 1475 747 440 155 152 1468-778 2 Anderlecht 1468 747 432 172 143 1421-738 3 Standard 1219 705 348 175 182 1143-780 4 KRC Genk 1195 711 344 163 204 1209-887 5 KAA Gent 1167 715 332 171 212 1139-846 6 Charleroi 855 635 229 168 238 808-841 7 Zulte Waregem 772 591 207 151 233 852-933 8 Lokeren 691 558 174 169 215 699-768 9 KV Mechelen 606 469 165 111 193 626-744 10 KV Kortrijk 599 469 164 107 198 604-660 11 STVV 595 521 154 133 234 584-780 12 Cercle Brugge 594 519 162 108 249 606-808 13 Westerlo 512 419 137 101 181 515-632 14 Moeskroen 505 444 134 103 207 552-666 15 (Germinal) Beerschot 487 416 130 97 189 516-630 16 (Waasland-)Beveren 426 435 107 105 223 508-753 17 KV Oostende 406 341 110 76 155 428-545 18 Antwerp 374 249 107 53 89 351-344 19 Lierse 306 312 75 81 156 326-519 20 Bergen 290 286 74 68 144 339-452 21 Eupen 226 227 58 52 117 260-411 22 OH Leuven 224 198 55 59 84 273-342 23 Roeselare 166 164 41 43 80 192-286 24 La Louvière 141 128 33 42 53 142-176 25 RWDM 128 136 33 29 74 128-206 26 Union SG 103 50 32 7 11 100-46 27 Dender 68 68 18 14 36 77-117 28 Seraing 37 44 11 4 29 40-86 29 Heusden Zolder 28 34 7 7 20 36-68 30 Tubeke 27 34 7 6 21 35-77