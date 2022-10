Carl Hoefkens laat zich uit over de fitheid van zijn selectie: "Dat evolueert gunstig"

Bij Club Brugge loopt de ziekenboeg stilaan leeg. Carl Hoefkens liet zich uit over de situatie van velen op zijn persconferentie.

Er niet bij tegen Westerlo: Dedryck Boyata, Mats Rits, Lynnt Audoor, Owen Otawosie en Ibe Hautekiet. Alle anderen: wel fit.

Stappen

"Dedryck heeft voor de eerste keer meegetraind met de groep in de opwarming, het evolueert gunstig", aldus Carl Hoefkens.

"Andreas Skov Olsen is volledig gerecupereerd, dus dat is heel positief. Ook Clinton Mata is volledig fit & Ferran Jutglà ondervindt ook geen problemen. Zij kunnen perfect deel uitmaken van de selectie."