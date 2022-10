Topcoach zag tien jaar geleden al een goeie trainer in Carl Hoefkens: "Weet je wat ik een bangelijke gave vind? Zijn geweldig karakter"

Tien jaar geleden coachte ene Christoph Daum Club Brugge. Carl Hoefkens was toen nog speler van blauw-zwart, maar de Duitser had toen al gezien welk trainerspotentieel er in de verdediger zat.

Verrast is hij dus niet. ''Nee, omdat ik zijn potentieel als speler al zag. Hij was mijn kapitein, ik besprak met hem de trainingsplanning en tactiek", vertelt Daum in HLN. "Hij was mijn aanspreekpartner. Het verlengde van de trainer, van mij dus, op het veld. Daar zag ik dat hij als speler al als trainer denkt. Dus ik ben niet verrast, maar dat het zo snel gaat..."

Hoefkens noemde Daum de beste trainer die hij ooit had, samen met Eric Gerets. ''Je kan van iedere trainer leren, dat heeft Carl goed gedaan. Ikzelf stak veel op van Rinus Michels of Udo Lattek. Weet je wat ik een bangelijke gave vind van Carl? Zijn geweldig karakter. Hij is bereid om open naar anderen te luisteren om zich verder te ontwikkelen. Hij zal niet denken: 'Ik was een goede speler, dus ik zal een goede trainer zijn.' Hij weet perfect dat dit een nieuwe en andere carrière is, en blijft met de voeten op de grond. Ik denk dat hij aan het begin van een grote carrière staat."