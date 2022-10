Fergal Harkin over wintermercato van Standard: "Liefst voor start WK geregeld"

Na twee maanden maakt Fergal Harkin de balans op van wat hij bij Standard allemaal heeft meegemaakt.

Standard is en blijft een bijzondere ploeg in de Jupiler Pro League en dat heeft Harkin meteen ook ondervonden bij het begin van zijn passage. “Het lijkt alsof ik hier al veel langer dan twee maanden ben. Een maand lijkt hier wel een jaar”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Zo is er voor januari mogelijk nog versterking op komst. “Ik verwacht niet dat er veel gaat gebeuren tijdens de wintermercato. We zijn tevreden met onze huidige kern en tijdens het WK hebben we vijf weken om onze nieuwe spelers nog beter te laten inpassen. Als er spelers om één of andere reden uitvallen, dan zijn er zeker mogelijkheden om de kern te versterken.”

Harkin wil ook Amallah en Raskin aan boord houden. “Ik blijf hoopvol. Zolang er niks definitiefs is, maken we een kans. Anderzijds ben ik ook realistisch. We voeren al lang gesprekken met hen. Ze weten dat we hen hier willen houden.”

En dus moeten er beslissingen komen. “Nu wordt het stilaan tijd om knopen door te hakken. We willen dat de spelers beslissen, maar we verwachten wel een antwoord op korte termijn. Liefst voor de start van het WK.”