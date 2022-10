Beerschot komt met open brief na spreekkoren van afgelopen weekend

Afgelopen weekend liep het fout met de supporters van Beerschot tijdens het duel tegen RWDM in de Challenger Pro League.

Wat er precies allemaal gebeurde kan je in dit artikel lezen. Ook Lorin Parys van de Pro League was niet opgezet met het gedrag van de supporters van Beerschot. Beerschot kwam nu met een open brief op zijn website.

“Beerschot z'n supporters horen bij de beste van België”, opent de club op zijn website. “Onze trouwe supportersschare volgt onze Mannekes altijd en overal. Van Knokke tot Virton tot in het eigen Olympisch Stadion, letterlijk over ‘land and sea’.”

“Dit seizoen sloeg Beerschot, samen met zijn fans een nieuwe weg in. Een positief verhaal op sportief vlak met een ploeg tussen de lijnen die er alles voor over heeft om onze paars-witte kleuren te verdedigen. Gesterkt door onze achterban, dat als één legioen achter onze Beren staat.”

“Dat leidde in de laatste twee maanden al tot ongelooflijke momenten en herinneringen. De overwinning tegen Deinze, de comebacks tegen Standard (SL16) en Virton en ook een ongelooflijk positieve support in de verlieswedstrijden tegen Lommel en RWDM. Waar fans tot lang na het laatste fluitsignaal het beste van zichzelf gaven. De Beer klauwt weer, op en naast het veld.”

“Dat positieve verhaal wil de club verder zetten, met z'n trouwe supporters in de komende weken en maanden in de tribunes. In dat verhaal is er echter geen plaats voor racisme en discriminatie. Beerschot betreurt dan ook de gezangen tegen supporters van RWDM en vraagt onze fans met aandrang om zich van zo'n gezangen te onthouden.”

“Zo’n gezangen schaden niet enkel het imago van de club, maar zorgen ook voor verdeling tussen spelers en supporters. Beerschot zal in de komende weken in overleg gaan met onze fans om dit soort spreekkoren uit zijn stadion te bannen. Zo kunnen we tonen wat onze fans echt zijn: fanatieke, toegewijde supporters met veel humor. Enkel zo kunnen we de voetbalwereld opnieuw kennis laten maken met het positieve verhaal dat Beerschot is.”

“Een verhaal van doorzettingsvermogen, onsterfelijkheid, humor en van samenhorigheid. Allemaal samen, achter onzen Beerschot.”